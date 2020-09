Per cada 1.424 menors infectats es genera un sol cas comunitari. Per cada 1.424 menors infectats es genera un sol cas comunitari.

Salut adverteix ja que hi haurà "desajustos" a la tornada a les aules

Redacció

10.09.2020 | 20:13

El secretari català de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha advertit aquest dijous que hi haurà "desajustos" en la tornada a les aules, atès que hauran de conviure mig milió d'alumnes i uns 150.000 docents en una situació, provocada per la crisi de la Covid-19, que és "nova per a...