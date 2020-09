Ofrena del PSUC-viu a Allende

11.09.2020 | 11:25

Aquest matí hem realitzat a Terrassa una ofrena floral a Salvador Allende una petita delegació del PSUC-viu. Aquesta força no ha volgut fer un acte públic per respectar mesures de la Covid-19. En un comunicat, des del PSUC-viu de Terrassa i la JSUC – Joventut Comunista considera que "la Diada Nacional de Catalunya ha de tornar a ser la jornada reivindicativa, inclusiva i democràtica de tots els catalans i les catalanes, de qualsevol adscripció política, llengua habitual o origen. Preservar la pluralitat i la cohesió social només és possible amb la defensa d'un catalanisme popular basat en la certesa de ser un sol poble"

Amb aquest acte han volgut recordar les víctimes d'aquell 11 de setembre de 1973, "per què mai més es torni a donar un cop d'estat com el de Xile, que va acabar amb un govern socialista, el de la Unitat Popular, que expressava anhels profundament populars i de progrés. Victòria de la Unitat Popular xilena que fa pocs dies complia 50 anys".