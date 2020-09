Motorada independentista

11.09.2020 | 13:07

Un centenar llarg de vehicles han donat per tancada fa uns minuts la motorada de l'ANC a Terrassa, amb motiu de la celebració de la Diada. La rua, escortada per la Policia Municipal, que ha ordenat el trànsit al pas dels manifestants, la han integrat un grup nombrós de motoristes amb peces independentistes i estelades, seguit de cotxes i furgonetes.

La motorada ha volgut fer arribar la celebració de la Diada "als barris de la ciutat" en una jornada atípica, sense grans manifestacions per la Covid.

La mobilització ha sortit minuts després de les 11 del matí del pàrquing del Palau de Justícia i ha enfilat per la carretera de Montcada i per l'avinguda de Barcelona cap al Monument de la Dona Treballadora, tal com mostra la foto. El trajecte continua per la carretera de Castellar, les avingudes de Jaume I i Abat Marcel, per seguir per la Ronda de Ponent i baixar per Galileu, de tornada als jutjats.

En acabar l'activitat, el "motoristes" de l'ANC de Terrassa s'han desplaçat a Vacarisses, on el secretariat de l'entitat ha demanat recolzament en la celebració de l'11 de Setembre. Mig centenar de vehicles han anat al municipi veí per participar en la seva motorada per la independència.

L'ANC tanca d'aquesta manera l'agenda de matí a la ciutat, on la celebració culminarà a les 5 de la tarda amb una concentració al Parc dels Catalans