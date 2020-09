L'ANC crida a la unilateralitat i desplega una estelada gegant al Parc dels Catalans

11.09.2020 | 18:29

Més de quatre-centes persones han participat aquesta tarda en l'acte central de la Diada de l'ANC a Terrassa. Amb mascaretes i distàncies de seguretat, els manifestants han seguit els parlaments a ple sol i han esclatat de joia quan l'organització ha desplegat una estelada gegant al Parc dels Catalans.

Sobre l'escenari, el nou secretariat de l'entitat s'hi ha presentat en societat. L'han acompanyat Antoni Soriano, de la patronal independentista Anem per Feina, que ha defensat "una economia catalana que no depengui de l'Estat", i Olga González, de la Intersindical, que ha recordat que els treballadors "volem la independència per decidir el model de país que volem: la república de la gent treballadora". A la recta final de l'acte Meritxell Lluís ha recordat les condicions "d'aïllament, amb activitats suspeses i visites restringides" que pateixen els polítics presos després de la suspensió del tercer grau i ha recordat que Josep Rull resta "aïllat a la cel·la" i porta "quaranta-dos dies sense veure al seu fill".