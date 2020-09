Junts porta al ple el debat sobre el colapse del SEPE

10.09.2020 | 20:13

El grup municipal de Junts per Terrassa presenta dues propostes de resolució al ple ordinari de setembre, una de les quals sotmetrà a debat els impagaments o pagaments erronis per part del SEPE de les prestacions socials i per desocupació. La formació demana el recolzament dels grups municipals a la seva demanda al...