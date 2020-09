Un conductor fuig després d'un accident i acaba sent localitzat per la policia

11.09.2020 | 04:00

Marxar després de patir un accident sense donar les dades del vehicle, encara que no hi hagi ferits, pot acabar en una denúncia. És el que va succeir dimecres a les 9 de la nit a la cantonada dels carrers d'Estanislau Figueres i Ramón i Cajal. Dos vehicles van col—lidir i un d'ells va marxar del lloc dels fets sense identificar-se. La conductora de l'altre vehicle va avisar al 112, que va comunicar els fets a la Policia Municipal. Desplaçats al lloc del succés, els agents van localitzar al conductor escàpol al carrer Colom. El conductor va ser sotmès a una prova d'alcoholèmia, on va donar negatiu. Finalment, va ser denunciat per abandonar el lloc de l'accident sense facilitar les dades del vehicle.