SMS a les famílies que tenen l'ajut de menjador

09.09.2020 | 20:59

L'Ajuntament de Terrassa va començar ahir a enviar un missatge de text a totes les famílies a les quals se'ls ha concedit un ajut en concepte de menjador escolar per als seus fills i filles. Aquests ajuts, que atorga la Generalitat, aniran del 70 al 100% del preu del menjador, incrementat així l'aportació econòmica de la Generalitat en, com a mínim, el 70% de l'import i no el 50% com s'ha fet fins ara. Per al curs 2020-21, s'han sol·licitat un total de 5.845 ajuts, 675 menys que l'any passat. D'aquests s'han aprovat 4.384, dels quals, 278 són ajuts del 100% i 4.106 del 70%.

Per la seva banda, l'Ajuntament complementarà fins al 100% els ajuts de totes aquelles famílies que els Serveis Socials municipals valorin i considerin necessari. També s'estudiarà atorgar ajuts a totes aquelles famílies que les hagin sol·licitat i hagin quedat fora de la convocatòria, com poder ser les famílies monoparentals o aquelles que superen per poc els barems econòmics. Les persones que demanin revisar la resolució de la seva petició ho podent fer a través del correu electrònic bequesmenjador@terrassa,cat indicant el seu número de telèfon perquè es posin en contacte amb elles o trucant directament al seu centre de referència de Serveis Socials. El govern municipal també està a l'espera de saber quina serà la demanda de famílies no becades.