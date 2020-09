Motorada i concentració als Catalans

| Onze de setembre

10.09.2020 | 09:25

Aquest any l'independentisme celebrarà la Diada de manera disseminada al territori i a Terrassa la festa es concentrarà a les 5 de la tarda de demà divendres al Parc dels Catalans. L'ANC prepara una agenda d'activitats que inclou una motorada de setanta vehicles per la ciutat i una concentració amb discursos, música i calculades mesures de seguretat. "Demà convertirem el Parc dels Catalans en l'espai públic més segur de la ciutat", afirma Mouad Assemmaa, nou coordinador local de l'ANC.

La diada començarà a la ciutat amb una rua de vehicles que a partir de les 11 del matí recorrerà tots els barris de Terrassa. Paral·lelament, un autocar amb unes 80 persones viatjarà a la presó de Lledoners per portar la celebració de la diada als presos. L'acte central serà a les 5 de la tarda al Parc dels Catalans, simultàniament amb la resta de municipis catalans. La participació requereix inscripció prèvia i els assistents hauran de dur mascareta. L'organització disposarà d'una reguarda per reposar-les en cas de pèrdua.

El secretariat ha segmentat els deu mil metres quadrats del Parc dels Catalans amb parcel·les de 4x4 metres per garantir la separació entre persones i grups. Tenim un aforament de 600 persones, però no inscriurem més de 400", explica Assemmaa. El recinte tindrà dues úniques entrades al sud i al nord del parc i cada persona, parella o grup tindrà assignat un espai concret. Un equip de voluntaris informarà i vetllarà per la seguretat de l'activitat i una dotació de Creu Roja atendrà qualsevol incidència mèdica.

OFRENA FLORAL DEL PSUC VIU

Pel que fa a l'escaleta de l'acte, la benvinguda la farà al nou secretariat local de l'ANC, que donarà pas a la lectura del manifest, a càrrec de representants de l'Assemblea de Matadepera, Viladecavalls, Ullastrell i Terrassa. Hi ha prevista la intervenció de representants de la Cambra de Comerç i la Intersindical.

Pel que fa al PSUC Viu, el partit suspen l'homenatge a Salvador Allende programat a Can Palet i només farà una ofrena floral a les 11hores.