L'autobús recupera l'accés d'entrada

L'inici del curs comporta enguany molts canvis en la mobilitat. Una de les novetats importants està relacionada amb el transport públic. A partir de dilluns, primer dia de classe, es completa l'oferta del servei, excepte el bus de nit que continuarà sense funcionar. El més destacat però és que es podrà accedir per les portes davanteres, ja que tots els vehicles disposaran de mampares de protecció del conductor. A més, l'Ajuntament recorda que l'adquisició de la T-16 és gratuïta, per facilitar el transport dels i les menors de setze anys als centres escolars.

Durant aquest temps, les escoles han presentat demandes per millorar els accessos dels pares i mares als centres i l'Ajuntament ho ha estudiat i ha donat resposta. Així, a partir del dilluns, es preveu el tancament temporal, en horaris d'entrada i sortida, dels carrers propers a 15 escoles, en una acció que busca facilitar a les famílies l'accés, evitant a la vegada aglomeracions. A més també s'han previst diferents actuacions puntuals de millora del distanciament físic en set centres.

Els edificis que estan dins d'aquest pla de tancament de carrers són els següents: Abat Marcet, Andersen, Martí, Enxaneta, França, Marquès Casals, Ponent, Salesians, Sant Josep, Serra de l'Obac Tecnos, Bisbat d'Ègara, Marià Galí, Fàtima i així com l'Institut Terrassa.

A banda, hi haurà set escoles on es faran actuacions de millores puntuals per ampliar l'espai de la calçada o posar nous passos de vianants, com a l'EMM-Conservatori; a l'Escola Joaquima de Vedruna; a l'Escola Font de l'Alba; a l'INS Ègara, a l'Escola Les Arenes, a l'Escola Ramon y Cajal i a l'Escola Roser Capdevila.

En biclicleta o a peu

Durant la presentació del dispositiu, l'alcalde de Terrasssa, Jordi Ballart, va remarcar que "la bicicleta és una bona alternativa per evitar embussos, arribar abans als lllocs, mantenint les distàncies i preservant les mesures de seguretat". Ballart va afegir que "com en tantes altres coses que ens aniran passant, aquesta pandèmia ens pot portar coses positives, com pot ser en aquest cas, el foment de l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport eficient per a tota la ciutadania".

És en aquest sentit, que tant Ballart com la regidora de Mobilitat, Lluïsa Melgares, van insistir a demanar un esforç a la ciutadania, sempre que sigui possible, en evitar el vehicle privat. I si s'utilitza, van aconsellar que s'aparqui a dues o més cantonades del centre i acabar de fer el darrer tram a peu amb els infants. L'objectiu, van subratllar, és evitar tensar l'espai públic, que serà necessari més que mai per les persones.

Amb la previsió que es podria utilitzar més el vehicle privat que altres anys perquè ha augmentat després de la Covid, l'Ajuntament ha reforçat el dispositiu d'agents. En total hi haurà 72 efectius de la Policia Municipal treballen en tasques de regulació del trànsit i de protecció escolar a diferents punts de la ciutat. L'operatiu és realitzarà en una primera fase, durant la setmana del 14 al 18 de setembre, i a partir de la següent setmana, s'adaptarà un cop analitzat l'impacte de la fase inicial. Cal precisar que aquest any, l'entrada i sortida als centres es farà de forma esglaonada en funció dels cursos i edats dels alumnes. Aixó ha suposat un ampliació del servei.