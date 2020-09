La Diada institucional serà simbòlica

Els polítics a l'ofrena floral de la Diada de 2019. La imatge no es repetirà aquest any.

Els polítics a l'ofrena floral de la Diada de 2019. La imatge no es repetirà aquest any.

09.09.2020 | 20:59

L'Ajuntament de Terrassa ha decidit suspendre l'agenda institucional de l'Onze de Setembre per celebrar una diada de caràcter simbòlic. L'objectiu és "evitar aglomeracions de persones" i reduïr el risc de contagis. Demà divendres, per tant, no es farà ni la habitual baixada des de la plaça de Catalunya ni la tradicional ofrena floral a càrrec dels grups municipals i les entitats ciutadanes. L'Ajuntament instalarà a la Plaça de l'Onze de Setembre l'element floral i un expositor amb el nom de les formacions polítiques i les entitats que es sumen a la celebració. La foto es penjarà en xarxes socials, convidant a la ciutadania a compartir-la. No hi haurà presència de persones, lectures de manifestos ni celebracions al carrer.

Ahir, el grup municipal de Ciutadans va anunciar que no participarà a la celebració per entendre que "exclou més de la meitat dles catalans".