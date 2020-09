22 denúncies més per no dur la mascareta

10.09.2020 | 16:36

Els controls policials per garantir l'ús de mascareta al carrer continuen. Dimarts, la Policia Municipal va sancionar 22 persones més. Algunes d'elles van ser multades també per causar molèsties, consumir begudes alcohòliques a la via pública i per tinença de substàncies estupefaents.