Xoca contra un fanal conduint ebri i amb el permís caducat

09.09.2020 | 09:14

El conductor d'un vehicle va ser denunciat per la Policia Local dilluns a la nit després de xocar contra un fanal mentre circulava en estat ebri i amb el permís caducat. L'individu també va ser denunciat per manca de respecte als agents de l'autoritat i per no dur la mascareta posada. Els fets van succeir al voltant de les 23.19 hores, quan un agent de la Policia Local que es trobava fora de servei va alertar a Prefectura que un vehicle havia col·lidit amb un fanal a l'avinguda de Santa Eulàlia, al costat del barri de Guadalhorce, i que tres homes estaven ajudant a treure el vehicle de la via. Es van dirigir al lloc dues unitats policials que, en arribar, van informar que el vehicle es trobava a sobre de la vorera amb senyals evidents d'haver col·lidit amb un fanal. En realitzar la prova d'alcoholèmia al seu conductor, va donar un resultat positiu de 0,49 mg/l i va ser traslladat a Prefectura, on se li van tornar a realitzar les proves d'alcoholèmia: 0,48 mg/l en la primera prova i de 0,51 mg/l en la segona. Els agents van consultar les dades del conductor i va resultar que també tenia el permís de conduir caducat. El vehicle va ser traslladat a Egarvia, on va quedar immobilitzat.