Tall de trànsit a una cruïlla per obres d'asfalt

08.09.2020 | 19:54

Ahir dimarts, entre les vuit del matí i les set de la tarda, es va tallar la cruïlla de carrer del Germà Joaquim amb el carrer d'Albinyana, al barri de Can Palet, per obres d'asfalt. L'actuació formava part de les obres de millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles de la ciutat que està portant a terme l'Ajuntament. També per obres d'asfalt, el Consistori talla avui la cruïlla del carrer Salmerón amb el carrer de Rovira i Brusi, al barri de Sant Pere. L'horari: de vuit del matí a set de la tarda.