El servei de menjador, una incògnita

Tornada a l'escola

09.09.2020 | 08:22

El servei de menjador escolar és ara per ara una incògnita, tal com va qualificar ahir el director de Serveis Territorials d'Educació, Jesús Viñas. "Sabem pel Consell Comarcal que hi ha més beques però no sabem quina serà la demanda real d'usuaris. És una incògnita. O sigui que haurem d'esperar als dies vinents a veure quin és el comportament de les famílies". Viñas va afegir que en funció de conèixer la demanda també caldrà veure si cal incrementar els monitors i monitores.

Els menjadors escolars faran el seu servei amb totes les mesures previstes. El director de Serveis Territorials va explicar que el servei es farà amb grups estables i que es mantindrà la distància de seguretat a les taules. Viñas va dir que per aquest servei han parlat amb les entitats dels casals d'estiu per saber quins canvis calia fer en l'àmbit organitzatiu. I, en aquest sentit, va dir que "han estat els primers a fer aquest servei i, per tant, podem aprendre de coses que s'han aplicat que van bé i altres no". Terrassa és una ciutat on el menjador escolar té molts usuaris i molts d'ells becats perquè són nens i nenes vulnerables. Pel que fa a les activitats extraescolars, va dir que això dependrà de cada entitat i que aquesta serà la responsable de vetllar per aquesta. Cal recordar que la majoria d'activitats extraescolars corren a compte de les associacions de mares i pares i de les associacions de famílies dels centres escolars. Educació, en tot cas, subvenciona.