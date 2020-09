Sàmper diu que cal rebaixar l'alarma sobre les ocupacions

09.09.2020 | 12:03

El nou conseller d'Interior, el terrasenc Miquel Sàmper, ha afirmat aquest dimecres que "cal rebaixar l'estat d'alarma sobre les ocupacions" d'immobles perquè ja existeixen mecanismes legals per a les expulsions.

En una interpel·lació de Cs durant la sessió de control al Govern al Parlament, Samper, que s'estrenava a la cambra, ha assenyalat que les ocupacions "són assumpte prioritari" per al seu departament, però que en el cas de les ocupacions d'habitatge habitual ja existeixen mecanismes legals i eficaços per a l'expulsió.

"Permeteu-me que faci un exercici de rebaixar llavors l'estat d'alarma sobre aquest tema (...). No alarmem tant", ha dit.

"Ja tenim previstos sistemes per procedir a l'expulsió directa", ha assenyalat Sàmper, que ha afegit que sí que s'ha de modificar, entre d'altres normes, la Llei d'enjudiciament criminal, per als casos d'habitatges no habituals i en mans de grans tenidors com bancs, on l'expulsió és més onerosa.