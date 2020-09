Els centres de primària i secundària demanen espais a l'aire lliure per la Covid

09.09.2020 | 12:58

Més de 10 escoles i instituts de Terrassa faran esbarjo i educació física a places i parcs públics de la ciutat per tenir una millor distribució dels alumnes i les classes per la Covid-19. Entre aquests centres es troben les escoles El Cim, La Roda, L'Avet, Abat Marcet, Ponent, Airina, Creixem, Montserrat, Enxaneta i també els instituts Mont Perdut i Cavall Bernat. A banda d'aquesta petició, l'Ajuntament també ha rebut demandes per ampliar aules. És el cas, com diem en la nostra edició d'avui, de Roc Alabern i Sala i Badrinas i s'ha afegit Crespinell. Roc Alabern, al final, ja ho ha solucionat i no hi haurà canvis. Sala i Badrinas està pendent de decidir si utilitzarà els espais proposats que són l'Escola Municipal d'Art al Vapor, l'Escola Oficial d'Idiomes o l'Arxiu Municipal mentre Crespinell tindrà dues aules al Font de l'Alba. Així ho ha explicat la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, a la roda de premsa del dispositiu municipal de l'inici del curs.