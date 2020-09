Ciutadans no assistirà a l'Ofrena Floral de l'Onze de Setembre

09.09.2020 | 13:13

Javier González, portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Terrassa, ha anunciat en un comunicat que aquesta formació política, no participarà en cap acte institucional de la Diada". González ha explicat que serà així perquè, malgrat l'actual situació de pandèmia arran de la covid-19, "la Diada segueix pensada com un dia de confrontació" on "els partits separatistes s'han apropiat d'aquesta festa organitzant actes que exclouen a més de la meitat de la societat". A més, ha mostrat el seu desacord amb què a Terrassa "l'alcalde tingui com a soci a ERC, un partit que va defensar en el seu moment trencar Catalunya de la resta d'Espanya de manera unilateral".

González afegeix que "no és el moment d'anteposar el procés a la salut pública", i ha recordat que "des de Ciutadans sempre s'ha proposat com a festivitat de Catalunya la Diada de Sant Jordi".