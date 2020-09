Cigonyes de pas

09.09.2020 | 20:12

La imatge de les cigonyes a Terrassa no és estranya, però sempre crida l'atenció de la ciutadania. Aquesta tarda, dos exemplars de cigonya blanca han deixat momentàniament el grup amb el qual volaven i han fet parada al capdamunt de la xemeneia de la bòbila Almirall, tal com podem comprovar a la fotografia de Nebridi Aròztegui que acompanya aquestes línies. Les cigonyes acostumen a migrar en aquesta època de l'any per passar l'hivern a zones més càlides, especialment Àfrica.