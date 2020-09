Un camioner ebri demana a la Guardia Civil que el detingui

A. L.

08.09.2020 | 19:54

Un camioner terrassenc de 56 anys va alertar a la Guardia Civil de La Rioja que estava ebri en una àrea de descans de l'AP-68, en un vehicle articulat de mercaderies perilloses, i que si no hi anava una patrulla per a detenir-lo, continuaria el viatge i podria causar un accident. Aquesta persona posseeix historial delictiu per delictes contra la Seguretat Viària.

L'home va manifestar als agents que es va emborratxar mentre conduïa per a provocar la seva detenció, el posterior acomiadament de l'empresa i així cobrar l'atur i jubilar-se. I va advertir que si no l'arrestaven, els agrediria o bé es llançaria a la via per a ser atropellat, segons va detallar ahir la Guardia Civil en un comunicat.

Els fets van passar cap a les 8.30 hores del passat dimecres dia 2, quan el camioner es trobava en una àrea de descans de l'AP-68, direcció Bilbao, al seu pas per la ciutat de La Rioja d'Haro. Des d'allà, va trucar per telèfon al Centre Operatiu de Trànsit de la Guardia Civil a La Rioja per a explicar que estava borratxo després d'haver consumit molt d'alcohol dins el camió mentre conduïa. Després es va comprovar que superava gairebé cinc vegades la taxa d'alcohol permesa.

De manera immediata, motoristes del Sector de Trànsit i de l'Equip d'Atestats van acudir al lloc, localitzant el camió i al seu conductor a l'interior amb símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol.

Quan els agents van preguntar al conductor que li passava, aquest va manifestar que havia begut molt d'alcohol i que havia de ser detingut, i que en cas de no aconseguir-ho els colpejaria o bé es tiraria a la via perquè l'atropellessin.

Una vegada tranquil·litzat i preguntat per la seva manera d'actuar, va manifestar als agents que havia decidit emborratxar-se mentre conduïa el camió per a aconseguir la seva detenció, l'acomiadament de l'empresa, cobrar l'atur i jubilar-se.

Després de fer-li les pertinents proves d'alcoholèmia reglamentàries, aquestes van donar un resultat positiu de 0,84 i 0,72 mil·ligrams per litre d'alcohol en aire espirat, multiplicant gairebé per cinc vegades la taxa màxima permesa per als conductors professionals, que és de 0,15 mil·ligrams per litre.

Per tot això, l'Equip d'Atestats de la Benemèrita va procedir a tramitar les corresponents diligències penals contra el camioner terrassenc. Una vegada finalitzades, van ser posades a la disposició de l'autoritat judicial. L'empresa propietària del camió es va fer càrrec d'aquest.

El delicte de conduir sota els efectes de begudes amb taxes superiors a 0,60 mil·ligrams per litre es troba recollit en l'article 379 del Codi Penal i pot ser castigat de manera alternativa amb penes de presó d'entre tres i sis mesos, multa d'entre 6 i 12 mesos o treballs en benefici de la comunitat d'entre 31 i 90 dies; sense oblidar, en qualsevol cas, la prohibició del dret a conduir ciclomotors i vehicles de motor per temps superior a un any i inferior a quatre anys.