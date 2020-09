El camioner terrassenc, en el moment en què va ser detingut per la Guardia Civil. El camioner terrassenc, en el moment en què va ser detingut per la Guardia Civil.

Un camioner ebri demana a la Guardia Civil que el detingui

A. L.

08.09.2020 | 19:54

Un camioner terrassenc de 56 anys va alertar a la Guardia Civil de La Rioja que estava ebri en una àrea de descans de l'AP-68, en un vehicle articulat de mercaderies perilloses, i que si no hi anava una patrulla per a detenir-lo, continuaria el viatge i podria causar un accident. Aquesta persona posseeix historial delictiu per delictes...