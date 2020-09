Ajuntament i Tmesa posen mampares a la cabina del conductor dels autobusos

09.09.2020 | 13:14

L'Ajuntament i Tmesa han decidit reobrir l'accés d'entrada als autobusos a partir del dilluns, el dia de l'inici escolar. La mesura farà que els vehicles de transport públic funcionin com abans de la pandèmia sanitària. A tal efecte, Ajuntament i empresa han instal·lat unes mampares de protecció al conductor per assegurar la distància de seguretat amb els passatgers. L'alcalde Jordi Ballart ha anunciat la mesura avui durant l'operatiu de mobilitat que es durà a terme a l'inici del curs escolar. Aquesta vegada es tallen carrers en 15 punts al voltant d'escoles i instituts i es desplegaran 72 agents per donar suport a l'entrada dels alumnes que accediran als centres de manera esglaonada.Ballart aconsella anar a peu i amb bicicleta per evitar aglomaracions de trànsit.