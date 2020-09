Tall de cruïlla a Can Palet per asfaltat

08.09.2020 | 12:08

L'Ajuntament de Terrassa ha tallat avui el trànsit a la cruïlla del carrer del Germà Joaquim amb el carrer d'Albinyana per obres d'asfaltat. Els treballs es porten a terme des de les 8 h fins a les 19 h. En el marc d'aquestes intervencions de millora d'accés, s'ha previst per demà dimecres el tall de la cruïlla per asfaltat a la cruïlla del carrer de Salmeron amb el carrer de Rovira i Brusi. Aquestes obres s'inclouen dins del pla de millora de l'accessibilitat a diferents cruïlles de la ciutat de Terrassa.