Una factura d'aigua afectada per l'augment exponencial de preu. 289,73 euros al juliol, quan el rebut mig no supera els 50 euros. N. Aroztegui Una factura d'aigua afectada per l'augment exponencial de preu. 289,73 euros al juliol, quan el rebut mig no supera els 50 euros.

Taigua estudia devolucions als rebuts de l'aigua que han saltat de tram

L.H.

08.09.2020 | 08:34

Els ciutadans de Terrassa han vist com el darrer rebut de l'aigua és disparava de manera exponencial al tercer trimestre de facturació. Algunes factures s'han vist multiplicades per dos, per tres i fins i tot per sis en alguns casos extrems. Les queixes dels consumidors han arribat a l'empresa municipal Taigua, que ha anunciat que...