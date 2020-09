Hi ha milers d'abonats a tota España afectats per l'increment. Hi ha milers d'abonats a tota España afectats per l'increment.

Un problema estès i un reglament a revisió

07.09.2020 | 20:22

L'increment exponencial del rebut de l'aigua al tercer trimestre de l'any s'ha donat a tota la geografia espanyola, on cada municipi ha reaccionat de manera diferent al problema. Milers d'usuaris hi han vist com la factura es disparava en un moment complex econòmicament, amb moltes famílies afectades per l'atur i els ERTES....