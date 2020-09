El nou curs vindrà marcat per les mesures per la Covid-19

08.09.2020 | 15:23

Més de 37 mil alumnes de Terrassa tornaran a classe el dilluns en un curs marcat per la pandèmia a causa de la Covid-19. El nombre d'alumnes és una mica més alt que el curs passat (ha augmentat en cinc-cents) en el còmput global però segueix un any més el descens a infantil i primària i puja a la secundària obligatòria i postobligatòria. El retorn als centres és aquesta vegada molt excepcional per la crisi sanitària i s'han pres totes les mesures de prevenció, control i seguiment perquè l'activitat es pugui desenvolupar dins d'un context de normalitat i evitar el tancament. Per ara, tots els centres acolliran els seus alumnes, exceptuant dos casos, l'Institut-escola Sala i Badrinas, i l'Escola Roc Alabern, que han demanat una ampliació d'espais exteriors. Aquestes són algunes de les novetats que ha avançat el director de Serveis Territorials d'Educació, Jesús Viñas, aquest migdia, en la presentació de l'inici del curs al Vallès Occidental.