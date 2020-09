Kern Pharma dona 200 ordinadors

07.09.2020 | 20:22

La companyia farmacèutica Kern Pharma ha donat 200 ordinadors portàtils a l'Ajuntament de Terrassa, on l'empresa té la seva seu, que aniran destinats a famílies amb infants i joves en edat escolar que no disposen d'equips informàtics per al curs vinent 2020-21. En concret, els ordinadors es faran arribar a famílies amb fills i filles que cursin ESO i batxillerat a través del Servei d'Educació de l'Ajuntament, en col·laboració amb el departament d'Educació de la Generalitat i els centres educatius, perquè puguin seguir el nou curs escolar sense dificultats, tenint en compte que, a causa de la pandèmia, s'hagi de combinar la formació presencial amb la formació en línia. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, agraït per la donació, ha manifestat que "els ordinadors es repartiran a l'alumnat que s'ha detectat que necessita aquest equipament informàtic per poder seguir les classes de manera telemàtica. Des de l'Ajuntament no deixarem de treballar per distribuir tot el material necessari per als nens i joves".