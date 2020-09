L'alcalde Jordi Ballart observa un dels ordinadors de Kern Pharma. L'alcalde Jordi Ballart observa un dels ordinadors de Kern Pharma.

Kern Pharma dona 200 ordinadors

07.09.2020 | 20:22

La companyia farmacèutica Kern Pharma ha donat 200 ordinadors portàtils a l'Ajuntament de Terrassa, on l'empresa té la seva seu, que aniran destinats a famílies amb infants i joves en edat escolar que no disposen d'equips informàtics per al curs vinent 2020-21. En concret, els ordinadors es faran arribar a...