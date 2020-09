Junts x Terrassa presenta propostes al ple de setembre

08.09.2020 | 12:57

Junts x Terrassa demana al Govern espanyol que mobilitzi tots els recursos humans i econòmics per garantir el correcte funcionament del SEPE (el servei públic d'ocupació) i de les oficines de la Seguretat Social a Terrassa. JxT fa aquesta petició perquè hi ha moltes persones afectades pel retard en el cobrament de les prestacions socials bàsiques i no trobem una manera d'agilitzar la comunicació amb aquests serveis. La proposta la presentarà al ple municipal de setembre. Per altra banda, el mateix grup municipal presentarà també una proposta en la qual sol·licita reprovar el Govern de l'Estat per la seva col·laboració necessària en la sortida del rei emèrit i demana la seva compareixença al Congrés de Diputats per donar explicacions sobre la seva actuació.