Un camioner terrassenc ebri alerta a la Guàrdia Civil perquè el detingui

08.09.2020 | 12:17

Agents de circulació de la Guàrdia Civil a La Rioja han investigat a un terrassenc de 56 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir ebrc per la A-68 un vehicle articulat de mercaderies perilloses. Va ser el mateix conductor el que va alertar per telèfon als agents del seu estat perquè el detinguessin.

Segons va informar la Benemèrita en una nota, va ser al voltant de les 8.30 del matí del 2 de setembre quan el propi investigat va alertar telefònicament a la Guàrdia Civil per a informar que es trobava en l'àrea de descans del quilòmetre 81 de l'AP-68, direcció Bilbao. El conductor els va dir que estava dins el seu camió i borratxo després d'haver consumit molt d'alcohol i va advertir que si no venia una patrulla de la Guàrdia Civil, continuaria el viatge.

Quan van arribar els motoristes de Trànsit i de l'Equip d'Atestats, el conductor els va manifestar que havia begut molt d'alcohol i que devia que ser detingut i va amenaçar, si no ho feien, amb colpejar-los o llançar-se a la via perquè ho atropellessin.

Una vegada es va tranquil·litzar, va declarar als agents que havia decidit emborratxar-se mentre conduïa el camió per a aconseguir la seva detenció, l'acomiadament de l'empresa, cobrar l'atur i jubilar-se.