Cables elèctrics en la via pública fent curt circuit

08.09.2020 | 18:07

Dilluns, al voltant de les 21.25 hores, la Policia Municipal va rebre una trucada del 112 i també d'un particular, comunicant que al carrer de Magallanes hi havia un cable de subministrament elèctric que estava fent curt circuit a la via pública i podia ser perillós. Es va avisar a Bombers i una unitat policial es va desplaçar al lloc. Després d'inspeccionar el cablejat, Bombers van determinar que es tractava d'un problema de la companyia elèctrica, així que es va avisar la companyia i Bombers van assegurar la zona.