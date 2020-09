El PSC-Viu suspèn l'homenatge a Salvador Allende per la Covid-19

07.09.2020 | 12:05

El PSCU-viu de Terrassa ha decidit suspendre l'acte públic que teníen pensat realitzar el proper 11 de setembre en homenatge a Salvador Allende, als jardins del seu nom que hi ha al barri de Can Palet II, on hi ha ubicada una placa d'homenatge a Salvador Allende, als jardins del seu nom que hi ha al barri de Can Palet Ii, on hi ha ubicada una placa d'homenatge. L'acte públic que han realitzat els dos anys anteriors en la data de la seva mort durant el cop d'estat del dictador Pinochet. El motiu de la suspensió és perquè volen respectar en aquests moments les mesures per prevenir i evitar els rebrots de contagis de la Covid-19, entre elles no celebrar trobades de més de 10 persones. Igualment, de forma simbòlica, una petita representació del partit farà una ofrena florar a la placa d'homenatge a Allende el mateix 11 de setembre a les 11 hores.