Redacción

07.09.2020 | 13:32

El president del sindicat de la Policia Local SPL-CME, Justinià Villarán, ha declarat aquest matí en els Jutjats de Terrassa pel cas de les multes desaparegudes. Villarán ha informat que "aquest matí he declarat i aportat més documentació per a la recerca. Es manté oberta la recerca i des de Fiscalia se citarà a les persones que considerin necessàries per a aclarir el succeït".