Més recursos docents per fer front a la pandèmia

07.09.2020 | 13:03

El departament d'Educació ha contractat més de vuit mil professionals pel nou curs escolar 2020-21 per fer front a les necessitats dels centres i dels alumnes. Aquesta és una de les dades importants que ha remarcat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en la roda de premsa de presentació d'inici del nou curs que ve marcat per la crisi sanitària de la Covid-19. Durant l'acte, el conseller ha donat compte de totes les mesures de prevenció, control i seguiment per la Covid 19 i ha assegurat que l'escola és ara el lloc més segur fora de casa. Per Bargalló, una de les claus més importants és tenir un grup estable. El curs educatiu que començarà el dilluns, 14 de setembre, tindrà 1.600.000 alumnes a tot Catalunya. Hi haurà menys alumnes a P3 i a primària però més a l'ESO i sobretot a l'FP.