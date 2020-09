L'Assemblea per la Independència convoca una manifestació en rodes el divendres 11-S

07.09.2020 | 11:55

L'Assamblea per la Independència a Terrassa ha convocat per aquest divendres 11-S una manifestació en cotxes i motos que sortirà a les 11 h dels Jutjats de Terrassa de la Rambleta i farà un recorregut per diversos punts de la ciutat. Es preveu que la marxa finalitzi cap a les 12 h al mateix punt de partida. La rua de cotxes i motos "Rodes per la Independència". L'entitat demana als participants que guarneixin una mica els vehicles amb estelades i banderes reivindicatives i fer soroll quan passin tocant els clàxons. D'aquesta manera volen donar un to festiu i reivindicatiu a la passejada i animar al veïnat perquè s'hi vagi sumant. Dins del calendari d'actes, hi ha una concentració a la tarda, a les 17 h, al Parc dels Catalans, per la mateixa causa.Per altra banda, l'ANC celebrarà demà dimarts una assemblea general extraordinària a les 19.30 h a la seu del carrer Torrent, 153, de Terrassa.