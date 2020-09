Intent d'entrada al bloc desallotjat de l'avinguda Abat Marcet

07.09.2020 | 21:23

La Policia Municipal ha evitat que dues persones entressin una altra vegada al pis que va ser desallotjat a l'avinguda de l'Abat Marcet aquest estiu per motius de salubritat i per conflictes veïnals. Els fets s'han produït poc abans de les 9 del vespre quan dues persones, un home i una dona, identificats com antics ocupants del bloc han començat a donar cops de martell a la tanca amb la qual els serveis municipals van tapiar els accessos a l'immoble. Diverses dotacions policials han fet acte de presència després de l'avís dels veïns. Els protagonistes dels fets, han donat diversos cops de martell a la paret provocant desperfectes, almenys dos forats ben visibles. A l'hora de publicar aquesta notícia la policia estava a la porta de l'immoble amb els dos autors dels fets. No se sap si es van practicar detencions o els agents es van limitar a identificar les dues persones.