Denunciats tres conductors en controls rutinaris

Aquesta matinada, al voltant de la 1.48 h, la Policia Local va aturar el conductor d'un vehicle que no li constava cap carnet de conduir (portava un que no era vàlid), raó per la qual va quedar denunciat i el vehicle immobilitzat. Igualment, divendres, al carrer de Joan Monpeó amb l'avinguda de Santa Eulàlia, es va aturar a una motocicleta sense plaques, en un control rutinari a les 17.37 h. En sol·licitar informació, resulta que el vehicle no tenia l'assegurança obligatòria en vigor, quedant denunciat el conductor i la motocicleta immobilitzada. També divendres, en un control rutinari al carrer de Pau Marsal a les 18 h, agents de la Policia Municipal van aturar un conductor per anar amb els auriculars posats. En demanar informació a la central, es va esbrinar que a aquesta li constava una pèrdua del permís per punts i no l'havia recuperat. El conductor va quedar investigat i el vehicle denunciat per no tenir tampoc l'assegurança obligatòria en vigor.