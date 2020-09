S'han de modificar els patrons de conducta

04.09.2020 | 20:29

L'increment de contagis de Covid 19 entre joves i adolescents ha posat el focus aquest estiu en aquest col·lectiu.

El departament de Salut atribueix aquest augment de positius entre joves de 15 a 29 anys a la manera que tenen de socialitzar-se. Les dades confirmen que ara l'impacte del coronavirus és ja major entre els menors de 30 anys que en els majors de 60. Aquesta tendència, segons la consellera Alba Vergès, mereix un toc d'alerta per evitar les cadenes de propagació del virus. "Hem insistit amb campanyes específiques per a la gent jove , perquè la seva percepció del risc és inferior", ha manifestat. "És un toc d'alerta per situar el focus i fer una comunicació intensiva en aquest grup d'edat.

Tots sabem que els joves i adolescents tenen una manera molt específica de socialitzar-se i, intuïtivament poden pensar que la manera de relacionar-se en grups petits i estables no és la pròpia dels altres adolescents", comentava Marc Ramentol, director general de Professionals de la Salut.

Amb tot, des del departament de Salut es mostren confiats que hi haurà un canvi d'hàbits "perquè són capaços de modificar els seus patrons de conducta. No es tracta de criminalitzar-los", expressa Ramentol.