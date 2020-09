Llar d'Infants Virolai. Aquesta escola històrica s'ha vist afectada per la Covid 19 i ha hagut de tancar. Llar d'Infants Virolai. Aquesta escola històrica s'ha vist afectada per la Covid 19 i ha hagut de tancar.

Set de cada 10 llars d'infants privades demanen ajuda urgent

Redacció

04.09.2020 | 20:29

La crisi sanitària per la Covid 19 ha afectat amb duresa el sector de les llars d'infants privades i hi ha centres que han hagut de tancar arreu de Catalunya. Terrassa, una ciutat amb molta tradició i oferta d'aquest servei, també s'ha vist perjudicada. De moment, hi ha quatre llars d'infants que han finalitzat la seva...