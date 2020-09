Els fets es van produir en un pàrking subterrani. Els fets es van produir en un pàrking subterrani.

Va intentar matar la seva exparella a un aparcament

Javier Llamas

04.09.2020 | 20:29

Va intentar assassinar-la en el garatge. La navalla oberta, atac al coll, ella en el terra, ell de genolls, amb guants de làtex, no cridis perquè ningú et sentirà, li mossega perquè ella deixi anar el seu braç, que ella ha agarrat per a defensar-se. Ella, enfonsada en la desesperació, li diu...