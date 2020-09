Saiz Meneses lliura el nomenament a Fidel Catalán. Saiz Meneses lliura el nomenament a Fidel Catalán.

Nomenaments del bisbe a la diòcesi

03.09.2020 | 20:46

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, va presidir el dimecres l'acte de lliurament de nomenaments en la Cúria diocesana. En primer lloc van prendre possessió Fidel Catalán com a Vicari General; Joan Carles Montserrat com a Vicari Episcopal del Vallès Occidental; Josep Monfort com a Vicari Episcopal del...