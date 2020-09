L'homenatge oficial pels fets del 4 de setembre serà virtual

Redacció

03.09.2020 | 20:46

No hi haurà marxa de torxes, com se sabia, ni commemoració institucional tradicional del 4 de setembre. L'Ajuntament ha decidit fer una commemoració simbòlica, sense actes presencials, tenint en compte les restriccions sanitàries per lluitar contra la pandèmia del Covid-19. El Consistori publicarà...