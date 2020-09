Detingut per negar-se a la prova d'alcoholèmia

04.09.2020 | 17:40

La Policia Municipal va rebre dijous una trucada d'un particular comunicant que a la carretera de Rellinars, amb el carrer d'Adra,

havia vist una persona caminant amb clars símptomes de trobar-se sota els efectesd'haver pres begudes alcohòliques, també va informar que l'havia pujar a un vehicle i que iniciava la marxa. Una unitat policial es va dirigir al lloc i van localitzar el vehicle al carrer de Llimona, al mig de la calçada, amb un conductor amb símptomes evidents de trobar-se en estat ebri. Dos testimonis van manifestar que havia col·lidit amb dos vehicles estacionats que ja no es trobaven al lloc. El conductor es va negar a fer les proves estimatives d'alcoholèmia, per la qual cosa es va procedir a la seva detenció. En l'escorcoll del vehicle, els agents van intervenir 0,3 grams de cocaïna.