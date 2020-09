La crisi del coronavirus

04.09.2020 | 17:37

La presència de persones al carrer sense mascareta continua sent una realitat a la ciutat, on la Policia Municipal va sancionar dijous a cinquanta-una persones per anar desprotegides a la via pública. Part d'aquestes denúncies es van realitzar a vianants que es trobaven en grups nombrosos, causant molèsties o consumint begudes alcohòliques al carrer. Entre els sancionats també hi ha ciutadans que es trobaven a establiments sense dur la mascareta.