Terrassa compta amb punts de recollida pel vot de censura del Barça

03.09.2020 | 11:04

El "Tsunami Blaugrana", un grup de socis del FC Barcelona que està convocant accions per fer dimitir Josep Maria Bartomeu i la seva junta, també compta amb suport de Terrassa. La ciutat disposa de punts de recollida de signatures pel vot de censura contra l'actual directiva, un d'ells està situat a l'Assessoria Vallparadís, al carrer dels Voluntaris, 26. El socis que vulguin participar-hi poden obtenir més informació dels llocs participants a diferents municipis al web Més que una Moció (www.mocio2020.cat/on-vaig-a-signar) o al web de l'associació Manifest Blaugrana.

A Sant Cugat també s'han habilitat dos punts de recollida, a OBO Arquitectura (carrer de la Mina, 15) i a Neware (avinguda de les Corts Catalanes 5).

La iniciativa de protesta està impulsada per diferents col·lectius de socis del Barça i compta amb el suport del precandidat santcugatenc Lluís Fernández-Alà. L'objectiu és aconseguir les 16.520 signatures necessàries perquè prosperi el vot de censura a la junta de Bartomeu. També es lograria la convocatòria d'una votació de tots els socis sobre la continuïtat o no de Bartomeu.

"Com que Bartomeu sembla que no dimitirà hem de forçar la seva sortida", ha explicar a Efe Jaume Vintró, un dels responsables de 'Tsunami Blaugrana'. "I ara mateix la forma més efectiva per aconseguir-ho és donant suport a la moció de censura", ha afegit. L'anunci de Messi de voler abandonar l'equip blaugrana ha estat la gota que ha fet vessar el got.

Els impulsors de la moció contra Bartomeu, tres precandidats a les eleccions i vuit grups d'opinió de l'entorn blaugrana, van recollir dilluns passat les paperetes a les oficines del club i, segons els Estatuts, tindran fins al dijous 17 de setembre per recollir les 16.520 signatures (el 15% del cens electoral) necessàries amb el propòsit de portar el procés a un referèndum.