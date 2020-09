Sis denunciats per fer pintades al carrer de Cuba

02.09.2020 | 21:11

La Policia Municipal va denunciar el dimarts sis joves per fer pintades. El sistema 112 va rebre la trucada d'un testimoni i va informar la policia a les 8.25 del vespre: un grup de joves pintaven parets al carrer de Cuba, a Vista Alegre. Els agents que es van dirigir al lloc van denunciar sis joves, per incomplir les ordenances municipals. Un d'ells també va ser denunciat per tenir el seu turisme en el lloc sense tenir l'assegurança obligatòria ni la ITV passada. El vehicle va quedar immobilitzat.