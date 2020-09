El servei se seguretat reté un viatger sense bitllet a l'estació Vallparadís-Universitat

| Video

03.09.2020 | 12:18

Reproduïm juntament amb aquesta notícia uns vídeos que circulen per les xarxes des d'ahir als quals es pot veure com membres del servei de seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat retenen a un jove, presumiblement usuari del servei. Els fets es produeixen al vespre, a la porta d'entrada de l'estació de Vallparadís-Universitat de Terrassa. Diversos membres del servei de seguretat intenten immobilitzar un jove, que es resisteix activament. El jove, demana socors i crida que estan cometen un abús contra ell i els membres de la seguretat de la línia s'esforcen en la immobilització davant la resistència del viatger.

El servei de premsa de Ferrocarrils de la Generalitat ha informat a Diari de Terrassa que els fets es van produir a les 20.53 hores d'ahir. Segons la versió de la companyia, els membres del servei de seguretat estaven fent un control de frau a l'estació Vallparadís-Universitat de Terrassa, quan van veure que el jove que apareix a les imatges feia el que es coneix com un "trenet". Hi ha persones que viatgen sense bitllet que per sortir de l'estació ho fan a la vegada que un altre viatger que sí te títol de transport i passen junts el control de sortida. Els vigilants de seguretat el van cridar i segons expliquen, el jove es va encarar, va intentar sortir de l'estació i el van retenir. Durant els fets, els guàrdies diuen que el jove va arribar a agredir a dos vigilants i es va resistir, com es pot veure a les imatges.

Agents del cos de Mossos d'Esquadra es van personar a les 21.07 al lloc dels fets i van recavar informació. Dos agents de seguretat de Ferrocarrils van ser atesos al servei d'urgències de MutuaTerrassa i van presentar denúncia contra el jove a la comissaria de Mossos d'Esquadra.

(Video @moroderno).