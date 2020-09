L'atracament va ser perpetrat en una farmàcia de l'Antic Poble de Sant Pere. L'atracament va ser perpetrat en una farmàcia de l'Antic Poble de Sant Pere.

L'atracador va dir a les víctimes: "No sóc mala persona"

Javier Llamas

02.09.2020 | 21:11

ortava alguna cosa en la butxaca? No se sap, però es va ficar una mà en aquest buit i la va moure, com si portés una arma, perquè allò era un atracament i volia els diners d'aquella farmàcia. Abans que li ho lliuressin les víctimes, l'atracador es va mostrar conciliador. Va dir que no era mala...