Denunciat dues vegades per conduir sense carnet

03.09.2020 | 15:09

Un conductor ha estat denunciat per conduir sense carnet. No ha tingut permís mai. No és la primera vegada que acaba imputat. El dimecres, a les 5.35 de la tarda, una dotació de la Policia Municipal va aturar un vehicle que havia comès una infracció de trànsit al carrer de Joan Monpeó. Els agents van identificar el conductor i van esbrinar que no tenia carnet de conduir. Mai no l'havia obtingut. Els mateix individu ja havia estat denunciat pel mateix fet en una altra ciutat. També tenia oberta una causa per falsificació documental. La Policia Municipal el va tornar a denunciar per un delicte contra la seguretat del trànsit i va immobilitzar el vehicle.