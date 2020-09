Condemnat per ocultar el quilometratge d'un cotxe

J. Ll.

02.09.2020 | 21:11

El venedor va ocultar el quilometratge real del cotxe al seu comprador. El va estafar. Això assegura la Justícia, que ha condemnat el venedor a sis mesos de presó i a pagar una indemnització de 700 euros a la víctima del frau, ocorregut a Terrassa.

El cas va arribar en 2016 al jutjat penal número 1 de Terrassa, que considera l'acusat autor d'un delicte d'estafa, amb la circumstància atenuant de dilacions indegudes pel retard al procés.

No va quedar satisfet l'imputat per aquesta sentència, i la va recórrer davant l'Audiència Provincial al·legant que no hi havia prova de càrrec suficient.

Però el tribunal diu que sí. El damnificat va confiar en la paraula de l'encausat, va comprar el vehicle. Però l'imputat "va ocultar maliciosament el quilometratge real", diu l'Audiència. L'engany queda provat per la declaració de la víctima, un testimoniatge "coherent i persistent", però també per la fitxa tècnica de l'automòbil.

Segons el tribunal, "el quilometratge ja era molt superior" quan el propi acusat va adquirir el vehicle. L'anterior propietària ho va manifestar en el judici, "i la fitxa tècnica i la fotografia del comptaquilòmetres ho proven". Per a cometre el delicte no és necessari que l'acusat manipulés res. N'hi ha prou que ho sabés i ho ocultés.