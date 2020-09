Cecot diu que serà "lent" 

03.09.2020 | 04:00

Segons la patronal egarenca Cecot, "dins de les inèrcies del mes d'agost, les dades d'aquest mes es poden valorar com a positives, tant per la reducció generalitzada en l'increment d'atur que es dona en aquest mes com per l'increment de nous afiliats a la Seguretat Social en el conjunt d'Espanya". Tanmateix, afegeix, no es pot perdre de vista que les magnituds "interanuals són negatives i el ritme per aconseguir les dades de creació d'ocupació precrisi de la Covid-19 serà lent. Demana canvis" estructurals vinculats a fons europeus per impulsar un nou model econòmic que garanteixi una ocupació estable. Dins les propostes més a curt termini, la Cecot manté la necessitat de prorrogar els Erto per a les empreses que ho requereixin, adoptar mesures necessàries per evitar noves restriccions a l'activitat econòmica. CCOO, per la seva banda, va insistir ahir en la necessitat d'iniciar el pla de reactivació i definir un marc pressupostari que li doni estabilitat.